Tumore a quarant'anni, muore dopo 7 mesi e lascia una bambina

di Emanuele Minca

SAN MARTINO - Mamma e infermiera vinta dallaa soli 40 anni. Un carattere generoso e altruista, che non ha potuto fare niente contro il male scoperto solo pochi mesi fa. Ha cercato in tutti i modi di tenersi aggrappata alla vita, ma la quarantenne, mamma di una bambina - Asia di 9 anni - non ce l’ha fatta.Lo scorso novembre ha iniziato a, a dicembre la scoperta del tumore. Poi le cure, ma nonostante abbia, l’altra sera ha dovuto arrendersi. La donna si è spenta all’hospice di, circondata dall’affetto del marito Gianluca Ciaramella, maresciallo dell’Esercito, e dei suoi familiari. Una morte che ha colpito profondamente due comunità, quella di Spilimbergo dove viveva da una quindicina d’anni, e la comunità di origine, San Martino al Tagliamento, dove la famiglia è molto conosciuta...