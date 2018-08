Anziana derubata, nuova tecnica: il sacchetto regalato e gli anelli spariti

di C.A.

ROVEREDO IN PIANO - Le truffe agli anziani stanno diventando un incubo in provincia di Pordenone. La banda degli abbracci ha messo a segno un altro raggiro usando una tecnica inedita. Ieri, alle 12.10, una donna di Roveredo in Piano, 85 anni, vedova, è stata avvicinata da una sconosciuta in via XX Settembre. L'anziana era appena uscita dal salone della parrucchiera, quando si è avvicinata una macchina con a bordo due persone che non conosceva. È scesa una giovane con capelli castani e tagliati a caschetto. Le ha chiesto un'informazione e, contemporaneamente le ha sfilato dall'anulare sinistro due anelli, la fede d'oro e un solitario con brillante. «Signora - le ha detto guardandola negli occhi - deve stare attenta, non può uscire con anelli così preziosi». Le ha consigliato di custodirli in un sacchetto di stoffa: «Ecco qua, come questo, glielo regalo». E così dicendo ha infilato i due anelli nel sacchetto facendo finta di averglielo regalato. Mentre la macchina con a bordo i due truffatori si allontanava da Roveredo, l'anziana ha aperto il sacchetto scoprendo che all'interno c'erano due tappi di bottiglia.



L'85enne si è rivolta tempestivamente ai carabinieri della stazione di Fontanafredda. Ha descritto i due sconosciuti, raccontando ai militari che l'automobilista è sempre rimasto alla guida e che aveva la carnagione olivastra. È stato possibile risalire anche al modello della macchina da ricercare: una Mercedes di colore nero. Sui due truffatori stanno indagando anche i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Sacile, già impegnati nelle ricerche della banda dell'abbraccio che nel Sacilese ha fatto diverse vittime. Rispetto ai casi precedenti, è stata utilizzata una nuova tecnica, che sembra ideata proprio per confondere gli anziani che ogni giorno leggono sui giornali dei raggiri della banda degli abbracci. L'anziana è stata sì avvicinata in strada con la scusa di ottenere un'informazione, ma stavolta non è stata abbracciata e poi derubata della catenina d'oro o dell'orologio. Nel caso di Roveredo è spuntato il trucco del sacchetto di stoffa dove riporre gli oggetti preziosi per evitare che qualcuno li rubi, come è successo per gli anelli dell'85enne.

