Il negoziato. Tagli sugli ospedali, a rischio tutti i reparti

di Davide Lisetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Tagli sugli ospedali a rischio tutti i repartiMANNAIA SULLA SALUTEPORDENONE - Ancora è una partita tutta in salita, ma nel negoziato che ci sarà nelle prossime settimane tra la Regione e le Aziende sanitarie potrebbe aprirsi qualche spiraglio per Pordenone. I tagli che l'assessorato regionale alla Salute impone alle singole Aziende sanitarie territoriali potrebbe anche non essere lineare. Nel senso che potrebbe passare la linea secondo la quale chi ha risparmiato di più nell'ultima gestione finanziaria - quella di riferimento è del 2017 - dovrà tagliare di meno nel 2029. Insomma, quell'uno per cento di sforbiciata alla voce personale per l'Azienda 5 potrebbe anche essere diversificato. D'altra parte la sanità pordenonese è l'unica che nel panorama regionale ha chiuso il bilancio 207 in attivo con tre milioni e 400 mila euro di avanzo. Tutte le altre Aziende territoriali del Fvg hanno chiuso in perdita.