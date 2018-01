Vita rovinata da uno sconosciuto: lo stalker la segue ovunque

di Paola Treppo

PRATA DI PORDENONE -in ogni maniera da unouna donna di, ma da ieri il suo persecutore non potrà più avvicinarsi a lei, ai luoghi che frequenta per lavoro e alla sua casa. Il provvedimento dialla giovane donna, di 300 metri di distanza, è stato emesso dal Gip Rodolfo Piccin del Tribunale di Pordenone e applicato dai carabinieri nei confronti dello, un uomo che vive a Brugnera. La misura cautelare prevede anche che il molestatore non cerchi di contattarla al telefono o tramite i social.La brutta vicenda prende avvio nel dicembre dello scorso anno quando la donna si accorge di essere seguita da uno sconosciuto: la pedina, la cerca sul luogo di lavoro, le manda. Ormai l'uomo conosce tutte le sue abitudini e gli ambienti che frequenta. Dopo un po’ le chiede sfacciatamente di stringere unacon lui perché si è innamorato.Categorico il "no" della donna, ma lui insiste. Lei lo chiama al telefono dicendo di smetterla. A quel punto lo stalker comincia a massacrarla di telefonate e messaggi a ogni ora del giorno e della notte. La donnadi telefono perché non ne può più. Lui, allora, inizia a scrivere sui muri dell'edificio del luogo in cui lei lavora delle spiacevoli frasi di apprezzamento nei suoi confronti. Lo fa anche dove posteggia la macchina. Un'ossessione. Un​La situazione non cambia e la vittima del molestatore comincia ad avere paura, a soffrire di stati di, a temere per la sua vita e per quella dei suoi cari; modifica le sue abitudini, esce da casa il minimo indispensabile e rinuncia a incontrare amiche, a fare sport, a fare una normale vita sociale.A fine dicembre, terrorizzata, si rivolge ai carabinieri della stazione di Prata e lo denuncia. Lui se ne frega e continua a tormentarla: la segue continuamente. Ieri sera, martedì 30 gennaio, scatta il divieto di avvicinamento richiesto dal pm Andrea Del Missier. Se l'uomo non rispetterà l'obbligo, la misura cautelare sarà aggravata e per lui potrebbero aprirsi le porte del