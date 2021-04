Oltre 900 episodi di spaccio di hashish lungo il Noncello: arrestati due extracomunitari

PORDENONE - Il Gip del Tribunale di Pordenone ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due cittadini extrcomunitari per spaccio di sostanze stupefacenti, anche a minorenni: gli investigatori della Guardia di Finanza hanno ricostruito oltre 900 episodi di cessione di droga nei quali sono stati smerciati circa 2 chili di hashish. Sono stati segnalati alla Prefettura 26 assuntori. Secondo quanto accertato, lo spaccio avveniva in luoghi frequentati dalle famiglie, in particolare la zona della nota «passeggiata» sul lungo fiume Noncello e del ponte «Adamo ed Eva». Il provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato eseguito dagli uomini delle Fiamme Gialle pordenonesi nei confronti di un cittadino di nazionalità pachistana. Per un cittadino afghano, che dalle indagini e dai riscontri eseguiti è risultato essersi trasferitosi recentemente in Francia, è stata, invece, avviata la procedura per l'emissione di un mandato di arresto europeo. L'uomo era stato scarcerato in febbraio dopo aver scontato una condanna di due anni e otto mesi per rapina.