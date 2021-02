Il gruppo Savio (macchine tessili) acquisito dal belga Vandewiele

PORDENONE Il gruppo belga Vandewiele, di cui fa parte l'azienda biellese Roj, specializzata in alta tecnologia, ha annunciato l'acquisizione del Gruppo Savio di Pordenone, leader mondiale nella progettazione e produzione di macchine roccatrici e sistemi di controllo qualità per l'industria tessile. Nella primavera del 2021 è in programma il perfezionamento dell'operazione che mira a rafforzare lo sviluppo industriale e internazionale di Savio, attivando importanti sinergie dal punto di vista dello sviluppo tecnico, tecnologico e operativo.

Ultimo aggiornamento: 16:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA