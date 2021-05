PORDENONE - Non era mai successo prima in provincia: oltre dieci giorni di attesa per fare l’analisi del sangue, quella di routine che solitamente viene prescritta dai medici di famiglia per capire lo stato di salute generale del paziente. Già, perchè a causa del Covid ora non è più possibile andare direttamente nella sala prelievi dell’ospedale e aspettare il proprio turno, ma è necessario prenotarsi. Tutta colpa della pandemia, senza...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati