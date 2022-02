SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PORDENONE) - Poco meno di tre mesi fa, era il 30 novembre, la tragedia della strada in cui perse la vita a 52 anni la moglie, la brasiliana Rosiene Raquel Nascimento Silva. Mauro Bruno, 54 anni, ristoratore originario di San Vito al Tagliamento che viveva da tempo a Piombino Dese, nel Padovano, è mancato mercoledì per l'aggravarsi di una malattia. Quella mattina, erano le 5.30, alla guida della Ford Ka che si schiantò tra Resana e Loreggia, lungo la nuova statale del Santo, c'era il ristoratore sanvitese. Restò gravemente ferito, i medici lo curarono, ma il dolore per la perdita di Rosiene è stato tale che non si è più ripreso.

Ha tuttavia combattuto fino all'ultimo con grande coraggio. Era ricoverato all'ospedale di San Vito al Tagliamento, dove la famiglia ha potuto stargli vicino. Domani verrà celebrato il funerale nel santuario di Madonna di Rosa, dove i tanti amici si stringeranno attorno alla madre Rita, alle figlie Jenny e Siria, alla sorella Donatella e ai fratelli Luigi e Vitantonio. Mauro Bruno a Piombino Dese aveva condotto un noto ristorante facendosi apprezzare per il suo lavoro e la sua dedizione. Il mondo della ristorazione era anche il sogno di Rosiene Raquel, gli affari andavano bene, anche se poi lo stop imposto dalla pandemia aveva bloccato i progetti della coppia e aveva reso tutto più complicato, come è successo a tanti esercenti. La notte dell'incidente, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Radiomobile di Cittadella accorsi sul posto per i rilievi, la coppia stava procedendo in direzione Castelfranco Veneto. In direzione opposta è transitato un furgone Fiat Ducato. Ad un tratto l'utilitaria condotta dal ristoratore ha sbandato verso sinistra andando a invadere la corsia opposta. Il conducente del furgone si è trovato davanti l'ostacolo solo all'ultimo momento e, complice l'oscurità, non ha avuto la possibilità di evitare l'impatto.