Rimane impigliato sul ramo di un albero: falco salvato dai pompieri

di Paola Treppo

CORDENONS (Pordenone) -in via Maestra Vecchia questa mattina, venerdì 22 giugno, intorno alle 11. Una squadra dei vigili del fuoco di Pordenone è intervenuta infatti per soccorrere il pennuto rimastodi un albero a circa sei metri d'altezza.Il rapace, di proprietà di unresidente lì vicino, da ieri sera risultava disperso. Questa mattina il proprietario è riuscito a individuarlo e ha richiesto l'intervento dei pompieri. Il rapace è stato raggiunto con l'impiego dell'autoscala e portato in salvo senza nessuna conseguenza; sta bene. Sul posto anche la polizia municipale di Cordenons.