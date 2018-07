Rossella, la Procura di Perugia nega gli atti alle cugine: «Non sono parenti»

di di Olivia Bonetti

BELLUNO - «I cugini non rientrano nelle previsione di legge, perché esistono prossimi congiunti». Bocciata dalla Procura di Perugia, e con toni perentori, la richiesta della cugina di avere accesso agli atti dell’inchiesta sulla 17enne di San Vito al Tagliamento scomparsa il 21 agosto del 1975 a Tai. Le cugine pordenonesi della ragazza friulana (Isabella de Nardis, Mara Corazzin e Isa Dall’Osa), assistite dall’associazione Penelope, con l’avvocato Antonio Maria La Scala, avevano iniziato la loro battaglia per avere giustizia. Volevano vedere gli atti dell’inchiesta sul presunto omicidio avvenuto a Perugia, ma per la Procura non ne avrebbero diritto. Ora si è dovuta muovere la zia di Rossella, Giuseppina Trevisan, 84enne di Tai, che si era rifiutata in principio di procedere come parte offesa,