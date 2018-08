Fa inginocchiare un ragazzino e lo picchia: denunciato uno straniero

di Paola Treppo

POLCENIGO (Pordenone) - I carabinieri della stazione dihanno denunciato un operaio di 30 anni, cittadinoresidente in Germania, momentaneamente domiciliato a Pordenone, per aver picchiato un bambino e danneggiato la sua bici.Lunedì 30 luglio scorso, poco prima delle 21, lo straniero stava guidando una auto di proprietà della sorella, una 32enne di Polcenigo. Secondo quanto emerso, per futili motivi, forse sguardi giudicati "eccessivi" nei confronti della donna, mentre stava guidando in piazza Plebiscito, a Polcenigo, il 30enne è sceso improvvisamente dal veicolo e ha. Il ragazzino è stato; ha riportando un trauma addominale giudicato giurabile in 3 giorni.Non contento, l’uomo si è avventato anche contro la bicicletta dell’amico 12enne, di, che nel frattempo si era allontanato, spaventato. La bici del 14enne, del valore di 2000 euro, comprata da poco, è stata presa a calci, scaraventata a terra, danneggiata nel telaio e nelle parti meccaniche.Solo le insistenze della sorella hanno fatto desistere il romeno. I militari dell'Arma della stazione di Polcenigo hanno sentito numerosi testimoni della brutta vicenda e hanno identificato il responsabile che si trova in Friuli per un periodo di. Dovrà rispondere dei reati die danneggiamento.