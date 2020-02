Rissa tra bande e feriti, sviene una ragazza, paura in centro città

PORDENONE La lite è scoppiata sulle scale del parcheggio della Pam, in corso Garibaldi, ed è proseguita in vicolo San Giorgio scombussolando passanti e commercianti. I protagonisti sono un gruppo di ragazzi, molti dei quali minorenni, che si sono affrontanti per questioni che i poliziotti della Squadra Volante sta cercando di chiarire. Fino a ieri sera erano stati identificati soltanto coloro che hanno subito ferite.



Dietro la lite potrebbero esserci questioni legate al piccolo spaccio di droga leggera e che vede due bande contrapposte. Alcuni testimoni hanno fatto riferimento a un giovane marocchino che pretendeva “un deka”. Avrebbe minacciato gli avversari sulle scale della Pam, dove è stata rotta una bottiglia (il collo è stato poi ritrovato in vicolo San Giorgio assieme a un fazzolettino di carta intriso di sangue). Uno dei giovani si è difeso sferrando un pugno. La ragazza che si è ritrovata in mezzo alla lite è svenuta, colta da una crisi di panico, ed è stata portata a braccia da un amico nel vicino in vicolo San Giorgio, dove il titolare del locale “Da Cico” e il farmacista di corso Garibaldi le hanno prestato soccorso. Ha ripreso conoscenza, ma quando è arrivata la prima pattuglia della Volante era ancora scossa e l’amico che l’ha soccorsa mostrava ai poliziotti una ferita alla mano che sanguinava.

FUGA AL BAR

Dopo la lite, alcuni ragazzi sono scappati verso piazzetta Cavour. Uno aveva il volto e il collo insanguinati. È entrato assieme a due amici al Caffè Nuovo: «Posso andare in bagno? Mi sono fatto male». È nel locale che la seconda pattuglia della Volante lo ha rintracciato. Nel giro di pochi minuti sono arrivate due ambulanze: il giovane che aveva delle ferite alla guancia e la ragazza che aveva perso i sensi sono stati accompagnati in pronto soccorso, uno per le medicazioni, l’altra per accertamenti. Nel frattempo in piazzetta Cavour si sono radunati diversi testimoni, tra cui molti ragazzini. «Lo ha aggredito un maghrebino», ripetono. Ma non vogliono entrare troppo nei dettagli, soprattutto quelli che erano presenti sulle scale della Pam. Si tengono in disparte, dicono che tutto è cominciato per uno «sguardo di traverso». La sensazione, però, è che gli attriti siano cominciati già nel primo pomeriggio, perchè il gruppo era stato già segnalato alla Polizia locale verso le 17.

LE INDAGINI

La Polizia sta cercando di ricostruire l'accaduto attraverso le testimonianze. A disposizione ci sono anche le telecamere del sistema di sorveglianza comunale all'angolo di piazzetta Cavour, che potrebbero aver inquadrato i soggetti che si sarebbero allontanati prima dell'arrivo della Volante. Alcuni dei protagonisti della lite sono giovani di origine straniera, tra cui ci sarebbero anche soggetti ospiti di una comunità di accoglienza.