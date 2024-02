SPILIMBERGO - Manca solamente la firma, che salvo intoppi dell’ultimo minuto potrebbe avvenire la prossima settimana. Quindi a strettissimo giro. Poi, una volta messe a posto le ultime carte, il territorio pordenonese riabbraccerà un marchio storico: la Ledysan che aveva chiuso i battenti a Valvasone all’inizio del nuovo millennio.

E il luogo prescelto è Spilimbergo, all’interno di uno stabile ex Albatros. Le redini sono tirate dal Consorzio Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento, dal momento che il complesso industriale di Spilimbergo ora è sotto la sua ala protettiva.



GLI SVILUPPI



In questo modo si completerà del tutto il rilancio del sito ex Albatros di Spilimbergo, spinto in alto dagli ottimi risultati ottenuti negli ultimi anni dall’amministratore delegato del marchio del benessere Gerardo Iamunno.

Alla testa del gruppo che sta per chiudere per la riapertura di Ledysan, come intermediario, invece, c’è un volto noto dell’azienda stessa, a lungo dirigente del marchio quando l’azienda era uno dei fiori all’occhiello dell’area industriale di Valvasone, non lontano dalla Jacuzzi. Come detto, siamo alle battute finali per il ritorno di Ledysan in Friuli Venezia Giulia in provincia di Pordenone. A Spilimbergo si produrranno nel dettaglio pannolini e assorbenti. Un ulteriore tassello che si andrà ad aggiungere al tessuto industriale di Spilimbergo.



LA STORIA



Un tentativo di rilancio c’era già stato. Ma non era finito nel migliore dei modi. Si parla del marchio Neonatal Srl, sempre di Valvasone, nato proprio per riportare in auge la vecchia Ledysan. La società, nel dettaglio, era stata dichiarata fallita il 14 febbraio 2012. La storia della Ledysan era legata i coniugi Della Santa, che crearono l’azienda specializzata nella produzione di articoli per l’igiene dei bambini.

Poi era arrivata la crisi, che aveva portato alla chiusura definitiva dell’azienda di Valvasone nell’ormai lontano 2004, quindi esattamente vent’anni fa. Nel dettaglio, 49 erano i dipendenti della fabbrica insediata nella zona artigianale di Valvasone. Dal giorno della chiusura, seguirono anni fatti di tentativi d’asta e fiato sospeso per le maestranze. Intervenne anche la Regione, con un tentativo di ricollocamento del personale. Il 27 gennaio del 2005, poi, un’asta deserta che gettò nello sconforto chi sperava di avere a disposizione un acquirente per l’azienda chiusa meno di un anno prima. Poi il già citato tentativo di rinascita con il brand Neonatal Srl. Adesso il futuro sembra prossimo a Spilimbergo.

Nel dettaglio, sono previsti gli ultimi vertici alla presenza del sindaco di Spilimbergo, Enrico Sarcinelli, i rappresentanti del Consorzio Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento e l’intermediario che garantirà la firma finale sulla rinascita della Ledysan in Friuli Venezia Giulia e la ripartenza nella zona industriale spilimberghese.