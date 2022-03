SACILE - Occhi azzurri, sguardo dolce, voce gentile su un fisico asciutto e in forma spalmato su un metro e 84 cm di altezza: non è difficile capire perchè Riccardo risulti piacevole alle donne di tutte le età, anche oggi che ha 45 anni. Quando ne aveva una ventina visse il suo momento di celebrità grazie al fatto di essere un sosia di Raz Degan, l'ex modello oggi 53enne la cui fama esplose in Italia grazie allo spot televisivo dello Jagermeister. Il sacilese già vantava al tempo una discreta carriera come modello, aveva posato per campagne pubblicitarie di marchi del calibro di Luxottica e la notte veniva pagato dalle discoteche per fare il Ragazzo immagine. «Mi davano 70 mila lire a sera», che al tempo era una discreta sommetta (anni 90) e proprio in un locale della zona, il Matisse di Fiaschetti, lo notò un fotografo di Vittorio Veneto che lo lanciò come modello. Riccardo aveva 19 anni e parecchi sogni nel cassetto. A Milano si trovò anche a fare il pubblico pagato di numerose trasmissioni televisive, ma non si mosse foglia fino all'esplosione del fenomeno Raz Degan. I due si incontrarono un paio di volte e pare che il vero Raz non ebbe nulla da obbiettare sul suo sosia, correggendolo solo per una collana d'oro e un orologio al polso che non si confacevano al suo stile e che fece togliere al sacilese.

«In quel periodo accadeva spesso che donne di ogni età mi fermassero per la strada, convinte di aver incrociato Raz Degan» racconta Riccardo che, per dare un'idea del business, riporta il cachet di una serata ad Alba Adriatica: per 45 minuti di presenza fu pagato 2 milioni e mezzo di vecchie lire. Al tempo, uno stipendio medio mensile non superava il milione e mezzo. Ogni medaglia ha però il suo rovescio e l'assomigliare troppo ad un modello arcinoto lo portò a non avere altri sbocchi professionali se non quelli del sosia. A 23 anni il sogno era già finito. Oggi, dopo una ventina d'anni nell'azienda di famiglia, fa il magazziniere in una grande realtà del mobile della nostra zona e si dice soddisfatto della sua vita. Qualche rammarico? Un po' di nostalgia c'è per il dorato mondo dello spettacolo, misto alla sensazione di non aver tentato abbastanza, ma la sensazione è che, in fondo, tutto sia andato per il meglio. Lontano da telecamere e fotografi, oggi il Raz Degan sacilese brucia le sue calorie sulle piste d'atletica: corre le distanze brevi, quelle dello sprint ed è campione regionale dei 200 metri categoria Master.