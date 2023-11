Radioamatore 2, la fiera dell'elettronica low cost sabato 18 e domenica 19 con 2,5 km di banchi

PORDENONE - Non solo materiale elettronico e informatico tra gli stand. A Pordenone torna la fiera Radioamatore 2, che negli anni ha saputo conquistare l'interesse degli appassionati del nord Italia oltre che degli utenti di Austria, Slovenia e Croazia. Una vera fiera dei record che negli anni ha dovuto trovare, dopo l'edizione primaverile, anche la proposta autunnale con Radioamatore 2. Saranno oltre 200 gli espositori e ben 2.5 chilometri di banchi espositivi. Due le giornate di apertura tra sabato 18 e domenica 19. In primo piano anche gli eventi collaterali: Mercatino del Radioamatore, Linux Arena, Associazioni Radioamatori, Fotomercato e mostre. La novità: Games&Co. la nuova fiera del gioco, fumetto, fantasy e cosplay. Due giorni da non perdere per dare libero sfogo alla voglia di shopping tecnologico: alla Fiera di Pordenone arriva così la Fiera del Radioamatore 2, la manifestazione più amata dai giovani, diventata ormai la più ampia mostra mercato di elettronica, informatica low cost in Italia.

