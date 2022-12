PORDENONE - Mattinata particolare, quella di ieri in piazza Lozer a Torre. Nel bel mezzo del frequentato mercato agricolo curato da Agrizero è infatti comparsa anche quest'anno la moka gigante capace di produrre 150 tazzine di caffè in un colpo solo e che accompagna l'iniziativa TorreFazione. Si tratta di una raccolta fondi realizzata ogni dicembre dall'Associazione Torre con fini benefici. Quest'anno salutata dalla presenza dell'assessora comunale alle politiche sociali Guglielmina Cucci. «Il nostro obbiettivo per questa sesta edizione - ha ricordato il vice presidente dell'associazione Tiziano Barbisin - è aiutare due iniziative alle quali teniamo e che sono molto concrete: ViaPiave 53 di Fondazione Wellfare, dedicata a sostenibilità ed inclusione, e il costruendo progetto di aggregazione giovanile che prenderà presto forma insieme alla Coop sociale Acli, dedicato ai minori». Obbiettivi e modalità che sono piaciute all'assessora Cucci: «Pordenone è una città che da sempre si distingue per un tessuto associativo ricco e articolato e con una forte vocazione al sociale. Non possiamo non rilevare che con questa iniziativa abbiamo anche il valore aggiunto della simpatia e dell'originalità. Il caffè con la Moka gigante in piazza a Torre ha saputo affermarsi come un appuntamento tradizionale e distintivo di un quartiere particolarmente attivo e vivace, dove i valori sociali hanno una tradizione storica. Il caffè, oltre all'aspetto del gusto, è associato alla socialità e alla condivisione. L'Associazione Torre ha avuto quindi una intuizione giusta. Di interesse anche i progetti beneficiari dell'iniziativa, che lavorano della direzione dell'inclusività con aspetti molto pratici e concreti e a favore dei minori. Due ambiti che stanno molto a cuore all'Assessorato». Il caffè della moka gigante è gratuito, mentre a coloro che portano un'offerta (la minima è di 5 euro) viene regalata in cambio una confezione regalo di caffè Grosmi da 250 grammi. Nelle precedenti edizioni di TorreFazione l'Associazione ha sempre centrato i suoi obbiettivi: ridipingere il centro prelievi del quartiere (2017); acquistare un defibrillatore poi posizionato proprio in piazza Lozer, iniziativa completata grazie all'aiuto di altre realtà (2018); comprare attrezzature per il Ges, il Giardino educativo delle sorprese, della Aas 5 Friuli occidentale (2019); i fondi raccolti nel 2020 e nel 2021 andarono al progetto di sostegno scolastico della Caritas.