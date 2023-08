POLCENIGO - Confermata Tania Donazzon alla guida della Proloco Polcenigo Aps dal 2019. «Il mio vice - dice Donazzon - è Paolo Furlanis e nell’attività organizzativa siamo supportati dalle consigliere Stefania Scarpat, Joanna Modolo e Irene Bravin, mentre Anna Zanolin ricoprirà il ruolo di segretaria e Paola Celant tesoriera». L’antica fiera dei Thest si avvicina, così tutte le associazioni che ruotano attorno alla manifestazione stanno mettendo a punto un pezzo alla volta della loro parte, mentre l’assessore al turismo Fabio Pegoraro ha sta sistemando gli ultimi dettagli. «Quest’anno abbiamo pensato di iniziare il lavoro collaborando con il Comune per la Fiera dei cesti, proponendo due eventi e una mostra itinerante: il 26 di agosto alle 20.30 ci sarà il concerto “Intrecci sonori – pianoforte a quattro mani” con Irene Russo e Matteo Bevilacqua, che proporranno musiche di Brahms, Debussy e Ligeti, a Palazzo Scolari. Un’altra proposta musicale è prevista il 2 settembre, alle 19.30 al vecchio mulino Sanchini, con il Coro Livenza di Sacile, e lo spettacolo “’Na cantada nel cortivo”. Lo spettacolo nasce dall’esigenza di recuperare la tradizione del canto popolare, per valorizzare il patrimonio storico culturale. Entrambi i concerti hanno ottenuto il patrocinio del Comune».



LE ATTIVITÀ

Ma il sodalizio polcenighese non si occupa solo di musica: la mostra “Il cesto in cornice” toccherà Palazzo Fullini Zaia e il chiostro di San Giacomo. L’associazione, nata nel 2002 con Lino Dorigo presidente fondatore, promuove manifestazioni in ambito comunale: «Si è avvalsa della collaborazione di circa 200 soci, in gran parte impegnati nell’organizzazione di eventi: iniziative gastronomiche, culturali e musicali come Polcenigo Jazz, e di valorizzazione dell’artigianato locale. Il nuovo direttivo conta di proseguire quanto fatto fin ora.