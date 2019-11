Ortopedia, primario in pensione, ma continua a lavorare gratis in ospedale

di Emanuele Minca

SAN VITO - Il primario di ortopedia va in pensione, ma sceglie di continuare a lavorare gratis. È gratitudine, ma anche una risposta diretta alla carenza di ortopedici che rischiano di depauperare uno dei reparti di eccellenza del presidio sanvitese. Certo, non accade tutti i giorni che uno vada in pensione da una struttura sanitaria e poi si renda disponibile, a tempo, a continuare a collaborare in modo gratuito. «Niente di strano» dice lui, Franco Mecchia, ormai ex direttore della struttura complessa di ortopedia a...