Incendio in cucina, giovane coppia investita, lui ustionato alle gambe

PRATA DI PORDENONE - Un giovane uomo e una giovane donna sono stati soccorsi nel pomeriggio di oggi 9 marzo 2023, in una frazione di Prata di Pordenone, in un'abitazione privata, per le ustioni/intossicazione che hanno riportato a seguito di un incendio che ha interessato gli spazi adibiti a cottura. L'uomo è rimasto ustionato agli arti inferiori. Sono rimasti entrambi sempre coscienti durante i soccorsi. L'uomo e la donna sono stati presi in carico dal personale sanitario e trasportati con l'ambulanza, con lesioni non gravi, all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala di primo livello hanno transitato puntualmente la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto l'automedica proveniente da Pordenone e l'ambulanza proveniente da Pordenone. Attivati per quanto di competenza i Vigili del fuoco e le forze dell'ordine (Carabinieri della Compagnia di Pordenone).