Porno ricatto, lui non paga e il video a luci rosse finisce su Facebook

di Alberto Comisso

PORDENONE «O mi versi 2mila euro o pubblico in rete il tuo video». Quello che poteva sembrare un piccolo ricatto, dal quale poterne uscire elegantemente senza nemmeno dover sborsare un quattrino, si è trasformato in un incubo per un 53enne di Fiume Veneto che, in pochi minuti, si è trovato il filmato che lo ritraeva nudo davanti alla telecamera del proprio computer, mentre si masturbava, in alcune delle pagine internet più cliccate: da Youtube a Dailymotion, da Facebook ad altri social network ai quali sono iscritti milioni di persone. Uno spezzone di filmato, della durata di un minuto, in cui si riconosce chiaramente il volto della vittima dell’estorsione, ha fatto il giro di internet.

