Luce Caponegro (Selen) a Verissimo, chi è l'ex attrice porno? Età, la famiglia borghese, la rivelazione su Rocco Siffredi, mariti, figli, castità e il nuovo lavoro

Tra i tantissimi ospiti del mondo dello spettacolo oggi a Verissimo arriva anche Luce Caponegro, in arte Selen, pronta alla sua nuova esperienza come naufraga de L'Isola dei famosi 2024.

In attesa di ascoltare l'intervista con Silvia Toffanin scopriamo qualcosa in più sull'ex pornostar.

Selen, chi è l'ex pornostar

Selen, all'anagrafe Luce Caponegro, nasce a Roma il 17 dicembre del 1966 (ha 57 anni). Figlia di un industriale petrolifero, si trasferisce con la famiglia a Ravenna, dove comincia a esibirsi in locali per adulti fino a quando, all'età di ventisei anni, gira la sua prima pellicola pornografica, in realtà poco più di un video amatoriale diretto da Eugenio De Lorenzi e intitolato Orgia di compleanno.

La carriera

Nei primi anni novanta sceglie il nome d'arte Selen e partecipa come concorrente a una puntata de Il gioco dei 9, condotto da Raimondo Vianello.

Nel corso del decennio Luce Caponegro lavora con alcuni dei registi più noti nel settore tra cui Alex Perry, Mario Salieri, Silvio Bandinelli e Joe D’Amato. Nel 1999 annuncia il suo ritiro dalla pornografia e prosegue la sua carriera come semplice attrice. Nel 2000 recita nel film di Asia Argento Scarlet Diva mentre nel 2003 è in B.B. e il cormorano, una pellicola presentata al Festival di Cannes.

L'addio alla pornografia

Si ritira dal mondo della pornografia nel 1999 con il suo ultimo film Millennium, per darsi alla televisione come ospite in programmi di varietà e di intrattenimento, quali Maurizio Costanzo Show, Unomattina, Domenica in, I fatti vostri, Ciro, il figlio di Target, Omnibus. Dichiara che non sarebbe mai più tornata al porno in futuro, poiché non si divertiva più come una volta e la professione non le piaceva abbastanza per continuare.

Nel 2005 torna al cinema interpretando una piccola parte nella commedia Il giorno + bello e l’anno seguente partecipa come concorrente al reality show La Fattoria. Tra il 2015 e il 2016 Selen recita in Ho ucciso Napoleone e in La notte delle verità e nello stesso periodo apre un centro estestico che gestisce personalmente. Nel 2024 il nome dell’attrice è tra i naufraghi de L’Isola dei Famosi 2024.

L'aneddoto con Rocco Siffredi

Fra i ricordi più brutti della sua carriera il film fatto nel 1993 con Rocco Siffredi, come raccontò al Corriere della Sera. «Lui usa le donne. La sera prima di girare, dato che eravamo giovani e con gli ormoni a mille, abbiamo fatto l’amore. Non è andata bene. Lui dopo aveva delle scene e non voleva stancarsi. La sera a cena, davanti alla troupe gli ho detto, “speriamo che domani andrai meglio”. E così si vendicò. In quel film ero una ricca signora che andava a cavallo, lui era il mio maggiordomo. Gli chiedevo di preparare il bagno al rientro della mia cavalcata, Rocco prese il frustino con cui doveva accarezzarmi e mi diede una frustata così forte che dovettero fermare la scena. Quell’episodio mi traumatizzò. Non ho più voluto lavorare con lui».

La vita privata

La prima relazione importante di Luce Caponegro è quella con Fabio Albonetti, produttore di una casa di produzione di film per adulti. I due si uniscono in matrimonio e dal loro amore nel 1988 nasce il figlio Kangi.

Dopo il divorzio dal primo marito l’attrice si avvicina al calciatore Nicola Zanone con cui convola a nozze a metà degli Anni 2000 e dal quale nel 2007 ha il suo secondo figlio, Gabriele. Nel 2012 si sposa per la terza volta con un uomo di nome Antonio Putortì dal quale divorzia nel 2015. Ora si dice single.

Il voto di castità

Subito dopo avere detto addio al mondo dell'hard nel 1999, Luce ha scelto di diventare casta per crescere suo figlio lontano dalle dicerie e come rifiuto verso la sua vita precedente. Oggi è pronta a darsi un'altra possibilità con gli uomini. «Dopo anni di castità, in cui ho fatto unicamente la mamma di mio figlio Gabriele, che considero il dono più grande ricevuto nella vita, mi sento libera di tornare a fare l’amore, anche se può non nascere dal sentimento ma da un’intesa di simpatia e di intelletto», ha confessato mesi fa Luce parlando della sua scelta.