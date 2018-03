Malata di sclerosi, prigioniera in casa da 4 anni: ora è libera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORDENONE - Avrebbe potuto essere un bel regalo di, se non fosse che per averlo Gabriella di Natali ne ha dovuti attendere diversi. Anche dopo che la sua situazione è arrivata all’attenzione del, ci è voluto più di un anno prima che neldi via Mestre in cui abita arrivasse quel montascale che da ieri permette alla donna, malata di sclerosi multipla, di uscire dall’appartamento al quinto piano nel quale era di fatto prigioniera da circa quattro anni. Da quando infatti si trova su una sedia a rotelle, 52 anni, usciva solamente in caso di necessità - per esempio per visite mediche e fisioterapia - e per farlo aveva bisogno dell’aiuto dei volontari. Che naturalmente glielo davano, ma compatibilmente con tutti gli altri impegni. L’ostacolo, per Gabriella, non erano tanto i cinque piani di scale necessari per raggiungere il suo appartamento, ma la rampa che consentiva l'accessodella palazzina.