"Diplomificio", condannato a 5 anni il titolare della scuola Parini - Alfieri

di Cristina Antonutti

PORDENONE L’Alfieri-Parini? Non era un “diplomificio” che truffava il ministero dell’Istruzione e riceveva indebite erogazioni destinate alle scuole paritarie dalla Regione Fvg. Una raffica di assoluzioni ha spazzato via il reato di truffa. Resta l’associazione per delinquere, ma per il Tribunale era strettamente familiare. Ieri il collegio presieduto dal giudice Eugenio Pergola (Rodolfo Piccin e Andrea Scoresolini a latere) ha assolto da tutte le accuse insegnanti e collaboratori dell’istituto.