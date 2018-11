Lascia il gas aperto in cucina, anziana salvata dalla vicina di casa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORDENONE - Avvertiva uno strano odore di gas, così ha pensato bene di chiamare i vigili del fuoco. Una telefonata che, con ogni probabilità, ha salvato la vita ad una 88enne che vive da sola in un condominio di via Fontanazze. Erano le 8.30 di ieri mattina quando una vicina, uscendo di casa per recarsi al lavoro, ha sentito un forte odore di gas che si era diffuso in gran parte della palazzina. Per questo ha chiamato i vigili del fuoco che, in pochi minuti, hanno raggiunto il quartiere di Roraigrande.