Droga, spaccio e sbandati: scatta il giro di vite nei parcheggi

PORDENONE - Siringhe e residui dell’attività di confezionamento di spinelli. È quello che sempre più spesso a terra trovano gli operatori di Gsm, la società che gestisce la sosta nei parcheggi in struttura in città. E aumenta la paura tra chi frequenta i park. In quella di via Oberdan, venerdì pomeriggio è morto un 38enne di Pordenone, molto probabilmente per overdose. Non è la prima volta che nelle aree di sosta al coperto muore qualcuno: a fine 2017, nella struttura di via Vallona, era stato trovato senza vita un 40enne indiano, raggiunto da un provvedimento di espulsione dal territorio italiano però mai ottemperato, che lì aveva cercato riparo dal freddo. Ora scattano maggiori controlli e ci sarà un giro di vite.