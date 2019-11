Arrivano le perizie sulla scuola: alcune aule a rischio terremoto

di Marco Agrusti

PORDENONE Una segnalazione, protocollata in Regione e firmata dall’allora presidente dell’Uti del Noncello, Giuseppe Gaiarin. Due perizie svolte da professionisti. Una sentenza: l’edificio simbolo dell’istruzione pordenonese non risponde alle moderne norme antisismiche. Non c’è un pericolo statico (il palazzo resta in piedi se il terreno non si muove), ma in caso di terremoto il rischio è alto. E non si parlerebbe di una scossa di magnitudo “esagerata”, cioè superiore ai 6 gradi della scala Richter, ma anche di un movimento tellurico di energia inferiore. Eppure, anche quest’anno, la porzione dell’edificio più vecchia e fragile è popolata da circa 200 alunni, a cui vanno aggiunti quelli che usano le due palestre del piano terra.