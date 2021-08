Pordenone travolto da 5 gol della Spal a Ferrara, caos e silenzio stampa a fine partita

Un fallo isterico di Michele Camporese, seguito dall’espulsione dello stesso difensore al 13’ del primo tempo e da cinque gol degli avversari nel prosieguo della partita giocata questa sera, domenica 29 agosto, allo stadio Mazza. Serata buia per il Pordenone calcio a Ferrara, travolto da una Spal più determinata e organizzata. Zero i tiri del Pordenone calcio nello specchio della porta della Spal nel corso dell’incontro, come zero le parole pronunciate al termine della partita dai ramarri. Tacciono i calciatori, l’allenatore e i dirigenti, con la società che si è limitata a spiegare sui social che «dopo la sconfitta di stasera non ci sono commenti da fare, se non chiedere scusa».Una decisione, quella del Pordenone Calcio, che la dice lunga sul clima nello spogliatoio. Di certo il peggior avvio da quando il club neroverde milita in serie B.