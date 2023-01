Piancavallo, i Vigili del fuoco si preparano al soccorso in montagna

PIANCAVALLO - Nella giornata di ieri, mercoledì 4 gennaio, la squadra di soccorso NeGhi (Neve/Ghiaccio) del Comando dei Vigili del fuoco di Pordenone ha effettuato un addestramento in località val di Sass - monte Tremol a Piancavallo orientato a mantenere alta la preparazione nell'ambito delle tecniche di soccorso in scenari innevati e valanghivi. Dopo una prima parte di movimentazione con sci e pelli di foca, hanno percorso un tratto di cresta con ramponi ed eseguito manovre di corda di calata e recupero su ancoraggi creati sui pendii innevati.

I Vigili del fuoco pordenonesi abilitati a questa tipologia di soccorso, fanno parte di un nucleo regionale che può essere mobilitato, oltre che per il soccorso ordinario in ambiente impervio invernale, in eventi calamitosi sul territorio nazionale che richiedano tecniche specifiche di movimentazione in ambienti innevati, o la ricerca di dispersi sotto valanghe.