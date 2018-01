Influenza, stop interventi chirurgici programmati nei 3 ospedali friulani

PORDENONE - L'epidemia di influenza blocca gli interventi chirurgici in provincia di Pordenone. I tre ospedali - nel capoluogo, a San Vito al Tagliamento e Spilimbergo - hanno sospeso le sedute di chirurgia programmate per lunedì prossimo, 15 gennaio, per creare disponibilità di posti letto per garantire la gestione delle urgenze legate all'influenza.

