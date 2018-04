Il cane Cir fiuta 6 kg di droga nella valigia e fa arrestare lo spacciatore

di Paola Treppo

CASARSA DELLA DELIZIA (Pordenone) - ​Pizzicato condiun cittadinodomiciliato adella Delizia di 28 anni, O.J., è statonella prima mattina di ieri, domenica 8 aprile, dai carabinieri del Radiomobile della Compagnia diper detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Adesso è in carcere a Pordenone. Il 28enne è irregolare in Italia: era stato colpito infatti da un ordine didel prefetto di Pordenone e pure del questore di Torino lo scorso mese di luglio.L’attività dei militari dell’Arma, che si è conclusa con unafatta a casa del nigeriano con il cane Cir del Nucleo cinofili di Torreglia, ha permesso di recuperare esattamente 6,065 kg di, confezionati in diversi plichi sigillati, oltre a un bilancino di precisione. Tutto era nascosto all’interno di una vecchia valigia e in altri contenitori, in un piccolo fabbricato di pertinenza dell’abitazione del nigeriano. L’operazione è stata coordinata dal pm Marco Brusegan.