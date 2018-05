di Alberto Comisso

CORDENONS A 88 anni suonati è diventata la (nuova) star del web. Veneziana di origine ma cordenonese di adozione, Angela Cartini è la protagonista dello spot del festival “Music in village 2018”. È il video del momento che imperversa in rete in questi giorni e ha tutti i crismi per diventare un tormentone promozionale del festival musicale in programma a Pordenone dal 22 al 25 agosto, al parco IV Novembre, a chiusura degli eventi di “Estate in città”.



Protagonisti dello spot sono appunto una simpatica anziana, Angela Cartini, e Joe “Demian Von Dunkelwald”, leader della band Overunit Machine. Due mondi e due stili di vita diametralmente opposti, uniti in un viaggio surreale su una vecchia Trabant dell’ex Ddr, grazie a una comune passione: la musica metal. Cartini è stata scelta al termine di una selezione che ha visto una decina di candidate contendersi la prestigiosa parte. Tra i requisiti c’era anche quello di saper guidare un’auto come la Trabant con il cambio sul cruscotto, e Angela sapeva farlo.

