Dicembre, cinquecento multe sulla Pontebbana e Cimpello-Sequals

PORDENONE - A dicembre nel pordenonese la Polizia Stradale ha accertato 491 violazioni al Codice della strada in controlli mirati che si sono concentrati soprattutto sulla Statale «Pontebbana», sulla sr 177 «Cimpello - Sequals», sulla Regionale 251 e lungo l'autostrada A/28. In totale hanno operato 155 pattuglie che hanno rilevato 32 incidenti stradali, di cui uno mortale, 16 con lesioni, per un complessivo di 25 persone ferite e 3 con veicoli pesanti coinvolti. Circa le multe, 14 sono state elevate per velocità pericolosa; 33 per guida senza cintura di sicurezza, 29 per uso del cellulare alla guida, 18 per circolazione di veicolo senza revisione periodica. Inoltre, sono state ritirate 12 patenti e 9 carte di circolazione e sono stati decurtati 1001 punti dalle patenti di guida. Sono state anche denunciate all'autorità giudiziaria 8 persone trovate alla guida in stato di alterazione per uso di sostanze alcoliche, a fronte di 391 conducenti controllati. Sono stati effettuati anche 6 servizi mirati al contrasto dell'eccesso di velocità, con il rilevamento di 131 violazioni. Complessivamente sono stati controllati 2.120 veicoli e 2.098 persone, e prestati 196 soccorsi a utenti della strada.

Ultimo aggiornamento: 16:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA