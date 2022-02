E' morto Arnaldo Ciriani, padre del senatore Luca e del sindaco di Pordenone Alessandro. Aveva compiuto da poco 90 anni. In passato Arnaldo Ciriani era stato un medico stimato soprattutto a Fiume Veneto, il comune da cui proviene la famiglia. «Avevamo da poco festeggiato i suoi 90 anni ma oggi mio papá ci ha lasciati - è il messaggio lasciato da Alessandro Ciriani -. É stato un genitore rigoroso, che ha lavorato soprattutto per noi figli, per assicurarci serenità e benessere e indicarci la strada della rettitudine. É stato un medico premuroso, disponibile giorno e notte, severo ma carico di umanità. É stato un marito devoto e un orgoglioso alpino della Julia. Un uomo tutto di un pezzo, di profonda e fine cultura, che ha costruito la sua posizione dal niente. Riposa in pace papà».