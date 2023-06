PORDENONE - Archiviati gli scritti, solo per alcune classi ieri sono iniziati gli orali. In molti altri casi si parte oggi, quando al liceo Grigoletti gli studenti del Linguistico dimostreranno le loro capacità davanti al test di letteratura e storia francese che equivale per questi giovani che a breve avranno il doppio diploma, alla terza prova. Le commissioni hanno corretto a tempo record le prove e le segreterie scolastiche hanno già caricato i voti che sono apparsi nel registro elettronico; è caduta, infatti, in questi anni in cui la tecnologia ha fatto passi da gigante, l’usanza di correre ai tabelloni per vedere gli esiti. Tutto si è velocizzato e questo va tutto a vantaggio degli studenti. Ora l’attenzione dei ragazzi è tutta mirata all’orale, l’incognita sta nella commissione mista tra professori interni ed esterni. Il colloquio al buio spaventa anche se dopo la prima immagine che viene fornita, i collegamenti di tutte le materie d’esame li fanno gli allievi, che condurranno gli interventi sul terreno dove sono più preparati. Tuttavia è bene non forzare troppo gli argomenti poiché gli insegnanti se ne accorgono. «Gli studenti dell’indirizzo Ottico – dichiara Paola Stufferi, dirigente dell’istituto Flora – hanno avuto un buon esito nelle materie letterarie, in generale le prove scritte sono andate meglio delle aspettative, dato che alcune ammissioni agli esami di maturità sono state molto combattute. Anche all’istituto Sarpi-Freschi - in cui la Stufferi è presidente di commissione, ndr - tutto si sta svolgendo regolarmente, anche le situazioni più critiche auspico possano risolversi positivamente». Secondo il dirigente dell’Isis Zanussi, Piervincenzo Di Terlizzi, difficilmente ci saranno voti massimi, ma è certo il lavoro assicurato fuori da scuola, oppure la scelta per molti alunni di proseguire gli studi. «Anche all’istituto Della Valentina dove sono presidente d’esame – riferisce Di Terlizzi – ho visto i ragazzi concentrati durante gli scritti, molto motivati, seriamente impegnati. La nuova modalità scritta per i professionali valorizza le singole specificità dei percorsi, vedremo come andranno gli esami orali». Al liceo Grigoletti la dirigente Ornella Varin fa trapelare che ci saranno cento e lode, ma soprattutto c’è la soddisfazione perché molti studenti hanno già superato le selezioni per le università a numero chiuso.