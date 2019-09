Cellulare in carica scatena il rogo, la casa è completamente distrutta

di Lorenzo Padovan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MANIAGO - È di una casa completamente distrutta, una seconda seriamente lesionata e un pompiere ferito il bilancio definitivo del rogo che è scoppiato alcuni minuti dopo le 20 di mercoledì sera in via Montello a Maniagolibero. I vigili del fuoco del locale distaccamento e del Comando di Pordenone (in totale 4 mezzi e una quindicina di effettivi) hanno lavorato fino all'alba per avere ragione delle fiamme e per smassare il materiale interessato dal rogo.