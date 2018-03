Stramazza a terra mentre aspetta di votare: muore davanti alla moglie

LEGGI ANCHE

FRISANCO - Un uomo di 88 anni è morto(Pordenone) poco dopo le 15. L'anziano era giunto in compagnia dellae dopo aver guidato la propria auto fino al parcheggio dello stabile dov'è ospitato il seggio. Quando è entrato, ha chiesto una sedia per riposare qualche istante mentre un paio di persone stavano votando. A quel punto. Inutili i tentativi di rianimazione dei Carabinieri che presidiavano il seggio e del personale sanitario del 112.Le operazioni di voto sono state interrotte fino alle 16.50 quando il corpo è stato portato via dopo il nullaosta del magistrato di turno. Le persone che si sono recate al seggio durante il periodo di sospensione del voto sono state invitate a tornare più tardi. Frisanco è un piccolo Comune montano con uno sparuto numero di elettori: già alcuni minuti dopo la riapertura non c'erano più persone in coda.