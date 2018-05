Malattie infettive: collaborazione e innovazione con ateneo bolognese

di Paola Treppo

PORDENONE -: modelloall'di. La specifica unità operativa dell'Azienda per l’assistenza sanitaria 5 Friuli Occidentale, infatti, dall’inizio del mese di maggio ospita unoin formazione nella Scuola di specializzazione in Malattie infettive dicon la quale è stata attivata una convenzione.«Per uno specialista in formazione - spiega il direttore, Massimo Crapis -, è utile confrontarsi con un modello innovativo di unità operativa infettivologica come quella di Pordenone che coniuga gli aspetti assistenziali più tradizionali legati all'esecuzione di consulenze infettivologiche e visite ambulatoriali per esterni, agli aspetti di gestione, più moderni, dell'Antimicrobial Stewardship e Infection Control di un'azienda come nello specifico l'Azienda sanitaria 5, che si caratterizza per un ambito territoriale vasto e per un’elevata complessità delle cure che si possono eseguire nei tre presidi ospedalieri e nelle strutture dei distretti».Nel periodo che lo specialista in formazione svolgerà nell'Unità operativa di malattie infettive affianca infatti gli specialisti infettivologi anche nelle iniziative di formazione e negli incontri che verranno eseguiti; è quindi un'opportunità importante per valutare una realtà lavorativa molto diversa rispetto a un centro universitario di elevata complessità ed eccellenza come quello rappresentato dall'ateneo bolognese.«Per l'Unità operativa di malattie infettive - fa notare Crapis -, è invece, un'occasione per rafforzare i rapporti e gettare le basi per progetti di collaborazione con strutture universitarie dicome quella di Bologna diretta da, ormai riferimento nazionale e internazionale dell'infettivologia italiana».