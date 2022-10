SAN VITO - Scatta, a San Vito, la gara di solidarietà per aiutare il piccolo Bruno, bimbo affetto dalla sindrome di Sturge Weber, rara malattia genetica non ereditaria. Bruno compirà due anni a fine mese e abita nella vicina San Giovanni di Casarsa con la mamma, Giulia Iserni, e il papà, Nicola Trevisanut. Proprio a lui sarà dedicata la cena benefica organizzata dall'associazione sanvitese La Partita da Vincere e fissata per lunedì 24 ottobre, alle 20. Il luogo previsto è il bar Ai Tigli, a Savorgnano, «ma - specifica Gianni Cimarosti, presidente del sodalizio - l'evento potrebbe essere accolto dalla casa degli Alpini di Prodolone, per la maggiore capienza, ma sempre con il menù dei Tigli, i cui gestori sono in prima linea insieme a noi, quando si tratta di solidarietà».

LA STORIA

Bruno, a neanche due anni, ha già subito alcuni interventi chirurgici molto invasivi, e frequentato numerosi ospedali, da quello di Pordenone al Burlo Garofolo di Trieste, arrivando fino al Nicaragua di Milano. Chi lo conosce afferma che lotta ogni giorno come un leone, spesso anche con un sorriso. La sua storia è diventata celebre sui social grazie alle pagine Facebook e Instagram La vita secondo Bruno, ricche di post con foto e racconti di vita quotidiana pubblicati dai genitori per creare sensibilizzazione sulla sindrome rara. Una missione che si può dire compiuta, che ha creato l'interesse di tante persone non solo nel sanvitese, ma anche all'estero. «Conosco personalmente la famiglia e le vicende di Bruno, e non posso che essere colpito da questa storia - commenta Cimarosti - la cena servirà sicuramente a dare un contributo economico ai genitori e al piccolo, ma non è l'unico scopo: vogliamo soprattutto far sentire loro la vicinanza della comunità». «Anzi, delle comunità precisa il presidente dell'associazione organizzatrice : si tratterà di San Vito, Casarsa, e di quanti si aggiungeranno dai comuni limitrofi». Il menù della cena sarà fisso e completo, con pietanze che andranno dall'antipasto al dolce. La quota è di 30 euro a testa e il ricavato sarà devoluto a Bruno. C'è tempo fino a sabato 22 settembre per prenotare il proprio posto alla cena benefica, con una telefonata al numero 348 0354490.

L'OSPITE

La serata sarà animata dalle battute del comico Sergio Galantini, il Galax visto a La sai l'ultima?. «Ho conosciuto Sergio per caso e mi sono mantenuto in contatto con lui ha raccontato Cimarosti : quando l'ho chiamato per invitarlo all'evento mi ha dimostrato una grande disponibilità». Non è nuovo questo tipo di iniziative per Gianni Cimarosti, che nella vita professionale si occupa di commercio di pesce, e appena ha un momento libero pensa alla solidarietà: «puoi dedicarci anche solo dieci minuti, ma l'importante è farlo con il cuore», afferma. Cimarosti è aiutato da una trentina di volontari e da due testimonial come Francesco Acerbi e Bryan Cristante, star del calcio. La Partita da Vincere è stata registrata ufficialmente come associazione nel giugno del 2014. Circa 100 mila gli euro devoluti negli anni a famiglie con bimbi malati, all'area giovani del Cro di Aviano, e all'assistenza domiciliare pediatrica di Pordenone.