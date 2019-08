Legionella nei tubi del condominio: una donna finisce all'ospedale

di Lara Zani

PORDENONE - Un caso diin città, e in undel centro scatta l’ordinanza urgente di. Il provvedimento è stato preso in seguito agli accertamenti svolti dall’Aas5 dopo la notifica di malattia infettiva riferita a una residente del condominio “Ariston” di piazzetta Nino Bixio. La donna colpita dal batterio è ricoverata all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. E' sotto controllo e montorata. Le verifiche dell’Azienda sanitaria hanno rilevato un superamento dei valori di concentrazione del batterio della legionella di 100 ufc/L (unità formanti colonia per litro) stabiliti dall’accordo Stato-Regioni del 07 maggio 2015 “Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi” all’interno dei circuiti