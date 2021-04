La Lega lascia la storica sede e si trasferisce in viale Marconi

PORDENONE E' tempo di traslochi per la Lega, che dopo 25 anni lascia la storica sede al terzo piano di uno stabile di viale Franco Martelli per approdare al piano terra di un immobile nel rinnovato viale Marconi. Abbiamo fatto una scelta di campo per contribuire al rilancio di un area della città, l'abbiamo fatta convintamente radunando i vertici del partito, a conferma della buona amministrazione della città, di cui la Lega fa parte, nelle fila della maggioranza - afferma Marco Bottecchia coordinatore provinciale del partito ed è per questo che ci siamo voluti trasferire in uno dei viali simbolo per la riqualificazione della città, che ha visto importanti lavori ed investimenti per la sua riconversione.

In questo spazio, al piano terra, molto più vicino alla gente, il partito troverà uno spazio confortevole per svolgere le proprie riunioni nella saletta da 40 persone, che ricaveremo dai nuovi spazi, oltre ad avere un ufficio operativo e direzionale che sarà aperto al pubblico per ricevere istanze, incontrare i singoli cittadini, ascoltare le loro problematiche e accogliere chiunque voglia avvicinarsi per contribuire alla vita del movimento, sottolinea l'europarlamentare Marco Dreosto, referente regionale della Lega, che ringrazia tutti coloro si stiano adoperando per questo importante trasferimento che avviene in contemporanea della conclusione dei lavori di riqualificazione del viale.

La Lega in questi cinque anni in consiglio comunale continua Dreosto ha contribuito in maniera determinante alle scelte strategiche per la città in prima persona schierando il vice sindaco Eligio Grizzo, l'ssessore all'Ambiente Stefania Boltin e tanti consiglieri comunali, portando all'attenzione del sindaco le istanze della gente. E' tempo di responsabilità, sia a livello nazionale che locale - conclude Dreosto e- quando la Lega è al governo o amministra una città lo fa con determinazione e concretezza. Per questo vogliamo restare in amministrazione comunale per continuare l'opera di rilancio della città di Pordenone e la nuova sede darà lustro e offrirà possibilità di incontro per i cittadini nella prossima campagna elettorale. La nuova sede sarà uno spazio aperto, che verrà inaugurato nei prossimi mesi, quando la crisi sanitaria sarà superata, radunando le tante sezioni della Lega a livello provinciale che contribuiscono a tenere attivi i valori del partito a livello locale. Un grazie ai tanti sindaci, amministratori, militanti e sostenitori che alimentano la grande famiglia della lega con idee, concretezza ed impegno a difesa dei valori della destra che mette al centro della propria azione legalità, sicurezza, famiglia e lavoro, chiude Bottecchia. (lp)