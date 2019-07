Orari di lavoro e ferie, irregolari sei aziende su dieci

di Lara Zani

Meno accertamenti ma più efficaci da parte dell'Ispettorato del lavoro, che nel 2018 ha rilevato irregolarità soprattutto per quello che riguarda gli orari di lavoro, le ferie e i riposi, ma ha anche intercettato un numero maggiore di lavoratori in nero, soprattutto nelle attività manifatturiere e nella ristorazione. I dati sono quelli dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Udine e Pordenone, diretto da Gianna Da Ronch, che nelle due province di competenza ha effettuato accertamenti in 1.442 aziende, delle...