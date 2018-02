Rubano motori nautici e rischiano di morire di freddo: salvati dalla polizia

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONFALCONE (Gorizia) - Vanno amotori fuoribordo e poi rischiano di. A finire nei guai e, prima ancora, in stato didue cittadini croati di 42 e 47 anni.É il 15 febbraio scorso ed è sera; sono circa le 20 ed è buio quando una pattuglia della squadra volante della polizia del Commissariato diinterviene nella sede di una società nautica vicino al canale Locovaz: quancuno ha visto delle persone che di aggirano con fare sospetto.Gli agenti controllano l'area e trovano subito un uomo che, per sfuggire all'arresto, si erae si eranella vegetazione che cresce nel punto dello scarico del canale.Arrivano rinforzi e i colleghi del Commissariato, sulla scorta delle indicazioni fornite dal primo uomo, trovano anche il suo: dopo un'ora di ricerca quest'ultimo viene rinvenuto completamente immerso nelle acquadel canale, qualche centinaio di metri più in là.dalla vegetazione e non è semplice liberarlo anche perché è senza forze,, con il corpo irrigidito. I poliziotti riescono a tirarlo fuori, gli mettono addosso i loro giubbotti e lo portano di corsa in. Sta male. Gli sarà riscontrata una grave ipotermia.Dopo averlo messo in salvo, e con lui il complice, gli agenti troveranno, lungo il canale, appena rubati da alcuni, quattro, arnesi da scasso e un furgone con targa croata con il quale i due ladri avevano pensato di caricare la refurtiva e scappare.Dopo la dimissione dall'ospedale di Monfalcone, i due cittadini croati sono stati arrestati e portati nel carcere di Gorizia.