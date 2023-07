Infortunio sul lavoro, mano schiacciata mentre utilizza un macchinario: ferito operaio

SACILE - Un uomo di 40 anni è stato soccorso dal personale medico infermieristico nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 24 luglio, per le ferite riportate a seguito di un incidente sul lavoro accaduto negli spazi di una attività produttiva che opera nel territorio di Sacile. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivati per quanto di competenza i carabinieri della Compagnia di Sacile), mentre operava con una macchina è rimasto schiacciato nella parte di una mano. A dargli primissimo supporto sono state le persone che si trovavano con lui in quel momento e che hanno chiamato il Numero unico di emergenza Nue112.

Sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Sacile e l'elisoccorso. Hanno attivato i vigili del fuoco. Il personale medico infermieristico ha preso in carico la persona per cui è stato disposto il trasporto all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone con l'ambulanza per lesioni da schiacciamento alle dita di una mano.