Infortunio sul lavoro, in ospedale 27enne colpito a una gamba da un macchinario

BRUGNERA - Un giovane 27 anni è stato soccorso dagli operatori sanitari questo pomeriggio per le ferite che ha riportato a seguito di un infortunio sul lavoro che si è verificato in una attività produttiva attiva nel territorio comunale di Brugnera.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, è stato colpito a una gamba da un macchinario, spostato poi dalle persone che erano con lui in quel momento. È scattata la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, sul posto è giunto l'equipaggio di un'ambulanza. Attivati per quanto di competenza i Vigili del fuoco. Il giovane è stato preso in carico dal personale sanitario che l'ha trasportato in ambulanza, stabile e cosciente, all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone per la cura di una seria lesione a un arto inferiore.