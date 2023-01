Incidente stradale, urtato dallo specchietto di un'auto, cade rovinosamente a terra: grave un ragazzo di 17 anni

PRATA DI PORDENONE - Nella serata di oggi, giovedì 16 gennaio, un ragazzo di 17 anni è stato soccorso a causa delle ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto a Prata di Pordenone all'altezza dell'incrocio tra via Opitergina e via Carducci. Il minorenne si trovava a piedi quando è stato urtato dallo specchietto di un'auto, che transitava di lì, ed è rovinato a terra. L'impatto e la caduta hanno provocato nel ragazzo trauma cranico e diverse lesioni. Allertati i soccorsi, sul posto sono intervenuti gli equipaggi di un'ambulanza e di un'automatica provenienti da Pordenone. Preso in carico dai soccorritori, il ragazzo è stato trasportato all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone con l'ambulanza in codice giallo.