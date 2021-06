Frontale fra due auto sul ponte del torrente Meduna, ferita anche una coppia di anziani

SPILIMBERGO - Tre feriti in un incidente stradale avvenuto questa mattina, sabato 19 giugno, sulla strada provinciale 53 tra Vivaro e Tauriano, sul ponte del torrente Meduna. E' successo alle 6.30.

Si sono scontrate un'Alfa Romeo 147 condotta da una giovane e un'auto con a bordo due anziani. L'impatto è stato violento e la sala operativa della Sores di Palmanova, oltre a un'ambulanza, ha inviato anche l'équipe dell'elisoccorso. I tre feriti non sono in pericolo di vita e sono stati accolti all'ospedale di Pordenone, dove uno è stato trasportato in elicottero.

APPROFONDIMENTI PRATA Manca la curva e infila il guardrail, trentenne si rovescia con...

Sul posto, oltre al personale sanitario e ai Vigili del fuoco di Spilimbergo, sono intervenuti per i rilievi i carabinieri del Radiomobile.