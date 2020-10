La casa in fiamme, i vicini sfidano il rogo per salvare la proprietaria

Brucia l'abitazione, i vicini portano in salvo la proprietaria. L'incendio è scoppiato questa mattina verso le 11.30 a Prata di Pordenone. Non è ancora chiaro cosa abbia scaturito le fiamme. Quando è scattato l'allarme, dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Pordenone, hanno mobilitatto i soccorsi. Quattro le squadre che sono intervenute per spegnere l’incendio dell'abitazione a Prata.

In casa c'era la proprietaria che è rimasta intossicata. La donna è stata aiutata dai vicini ad uscire dalla casa prima che arrivassero i soccorsi. Per lei si è reso necessario l'intervento del personale sanitario che l'ha trasferita in ospedale. Fortunatamente alla Diagnostica la donna non ha riportato gravi conseguenze. Intanto le squadre dei Vigili del fuoco hanno continuato a lavorare con il supporto di un’autoscala, due autobotti e il carro NBCR, per spegnere gli ultimi focolai e mettere in sicurezza l’area.

Ultimo aggiornamento: 14:51

