Principio di incendio nel silo della Inox Market Service a Ponte Rosso

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN VITO AL TAGLIAMENTO (Pordenone) -Incendio di un pre-filtro di un silo nella ditta, in via Clauzetto, nella zona industriale di Ponte Rosso, a, poco prima delle 12 di oggi, venerdì primo maggio. Dopo l'allarme è intervenuta sul posto una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di San Vito.L'incendio si è sviluppato all'interno del pre-filtro del silo che convoglia gli scarti del legname usato per l'imballo dei prodotti in inox.Gli addetti antincendio della ditta hanno contenuto l'incendio in attesa dell'arrivo della squadra dei pompieri che ha spento il focolaio, rimosso le "calze" del filtro danneggiate e bonificato il materiale contenuto del filtro. L'intervento rapido e risolutore dei vigili del fuoco ha permesso alla ditta di