L'incendio sul Monte Raut si allarga e minaccia altre valli: entrano in azione i Canadair

Sembrava un piccolo focolaio di nessuna importanza. Invece, quel principio di incendio che domenica non pareva dare preoccupazione, lunedì mattina si è trasformato in un rogo devastante, che sta distruggendo svariati ettari di bosco sul monte Raut, nei pressi di forcella Salincheit.

Le prime lingue di fuoco erano state notate domenica, dopo il temporale notturno. Probabilmente innescate da un fulmine che si è scaricato in zona la notte precedente. I vigili del fuoco e l’elicottero della Protezione civile hanno verificato la situazione e lavorato per arginare il rogo, all’apparenza riuscendoci. Come accade sovente in queste circostanze, quando l’incendio riguarda zone completamente inaccessibili - la quota varia da 1.600 a 1.800 metri -, ubicazione estrema che almeno esclude la mano di un piromane, durante la notte c’è sempre il rischio che il fuoco si rialimenti. Esattamente ciò che è successo lunedì mattina, quando sono giunte numerose telefonate al 112 che segnalavano la presenza di alte colonne di fumo, visibili da decine di chilometri di distanza, Spilimbergo compresa. I vigili del fuoco e gli agenti del Corpo forestale regionale si sono subito portati in Valcolvera, dove hanno allestito, con l’ausilio dei volontari della Protezione civile comunale, i vasconi per permettere all’elicottero della Protezione civile Fvg di gettare acqua lungo l’intero fronte del rogo. Attorno all’ora di pranzo sono giunti in zona anche due Canadair che hanno fatto la spola per ore dal lago di Santa Giustina, in provincia di Belluno, sganciando ad ogni passaggio il contenuto di 6.500 litri di acqua. Si è trattato di una corsa contro il tempo perché il vero pericolo è che le fiamme raggiungano la vetta e la scavalchino, devastando la Val Silisia.