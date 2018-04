Scoppia un incendio in giardino: a fuoco la legnaia, salvata l'abitazione

di P.T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRUGNERA (Pordenone) -innel primo pomeriggio di oggi, venerdì 20 aprile, intorno alle 14.30, a, in via Nazzario Sauro. Per cause in corso di accertamento è scoppiato unin una legnaia adiacente una abitazione.La legnaia è andata completamentee solo grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Pordenone le fiamme non hanno raggiunto la casa. Nessuno si è fatto male.